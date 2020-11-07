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Mancherter geriden geldi maçı aldı I Everton 1 - Manchester United 3

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton evinde Manchester United'ı ağırladı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:02
Mancherter geriden geldi maçı aldı I Everton 1 - Manchester United 3

Mancherter geriden geldi maçı aldı I Everton 1 - Manchester United 3

   İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Everton evinde Manchester United'ı ağırladı.Manchester United karşılaşmadan Bruno Fernandes (2) ve Edinson Cavani'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli futbolcu Cenk Tosun maçın son 10 dakikasında süre buldu.Everton hızlı başladığı maçta 19. dakikada Bernard'ın ayağından bulduğu golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.Manchester United bu gole 25. dakikada Bruno Fernandes'le yanıt verdi. Portekizli yıldız 32'de bir gol daha atarak takımının soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

   Manchester United, duraklama dakikalarında yeni transferi Edinson Cavani'nin United formasıyla attığı ilk golle birlikte müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:
EvertonManchester United
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