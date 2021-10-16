Manchester City 2- Burnley 0
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City evinde Etihad Stadyumunda Burnley'i 2-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.45. dakikada Manchester City'de Aymeric Laport sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City, Kevin de Bruyne ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, Burnley'i 2-0 yendi.Bu sonuçla Manchester City puanını 17 yaparken, Burnley 3 paunda kaldı.
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Burnley:Nick Pope, Matthew Lowton, James Tarkowski, Nathan Michael Collins, Erik Pieters, Jack Cork, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Ashley Westwood, Chris Wood, Maxwell Cornet
Teknik Direktör:Sean Dyche