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Manchester City 2- Burnley 0

  İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City evinde Etihad Stadyumunda Burnley'i 2-0 yendi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 19:34
Manchester City 2- Burnley 0

Manchester City 2- Burnley 0

    İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City evinde Etihad Stadyumunda Burnley'i 2-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.45. dakikada Manchester City'de Aymeric Laport sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City, Kevin de Bruyne ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, Burnley'i 2-0 yendi.Bu sonuçla Manchester City puanını 17 yaparken, Burnley 3 paunda kaldı.

Manchester City:Zack Steffen, John Stones, Nathan Ake, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Philip Foden, Raheem Sterling   

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Burnley:Nick Pope, Matthew Lowton, James Tarkowski, Nathan Michael Collins, Erik Pieters, Jack Cork, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Ashley Westwood, Chris Wood, Maxwell Cornet 

Teknik Direktör:Sean Dyche

 

Anahtar Kelimeler:
Manchester CityBurnley
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