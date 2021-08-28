Manchester City, Arsenal'ı fena dağıttı

Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'i evinde 5-0 yendii.Karşılaşmanın 7. dakikasında Manchester City, İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti.12. dakikada Manchester City'de Ferran Torres ile skoru 2-0 yaptı.Arsenal, 35'te Granit Xhaka'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı.43. dakikada Manchester City, çok üstün bir oyun ortaya koyarak Gabriel Jesus ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City 53 . dakikada Rodri ile skoru 4-0 yaptı.84. dakikada manchester City, Ferran Torres skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmadan Manchester City 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester Citty puanın 6 yaparken, Aesenal 0 puanda kaldı.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Rodri, Bernardo Silva, Ferran Torres,Gabriel Jesus

Yedekler:Zack Steffen, John Stones, Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko, Cole Palmer, Fernandinho, Riyad Mahrez, Thomas Doyle, Raheem Sterling

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Arsenal:Bernd Leno, Kieran Tierney, Rob Holding, Cedric Soares, Calum Chambers, Sead Kolasinac, Martin Ödegaard, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Pierre Aubameyang

Yedekler:Aaron Ramsdale, Arthur Okonkwo, Nuno Tavares, Ashley Maitland-Niles, Pablo Mari, Mohamed Elneny, Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette, Albert Sambi Lokonga

Teknik Direktör: Mikel Arteta