Manchester City'den müthiş geri dönüş
İngiltere premier Lig 4. Hafta maçında Manchester City evinde 2-0 yenik düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 4-2 yendi.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Crystal Palace John Syomes ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Crystal Palace Joachim Andersem ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Crystal Palace 2-0 önde tamamladı.
62. Dakikada Manchester City, Erling Halend ile skoru 2-2 yaptı.67. dakikada Crystal Palace’de Odsome Edouard yerine Will Hughes’e bıraktı.70. dakikada Manchester City golcüsü Erling Haaland ile skoru 3-2 yaptı.74. dakikada Crystal Palace’de Nathaniel Clyne ve Jordan Ayew yerini Michael Olise ve Jean Philippe Mateta’ya bıraktı.81. dakikada Manchester City, Erling Haaland ile 4-2 öne geçti.86. dakikada Crystal Palace'de Jean-Philippe Mateta sarı kart gördü.84. dakikada Manchester City'de Erling Haaland oyundan çıkarken yerine Sergio Gomez oyuna girdi.86. dakikada Manchester City'de Philip Foden sarı kart gördü.Aynı dakikada Crystal Palace'de Jean-Philippe Mateta sarı kart gördü.88. dakikada Crystal Palace'de Marc Guehi sarı kart gördü.89. dakikada Manchester City'de Kevin de Bruyne oyundan çıktı.Yerine Cole Palmer oyuna girdi.
Karşılaşmadan Manchester City 4-2 galip ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.
Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Philip Foden, Erling Haaland
Crystal Palace:Vicente Guaita, Joel Ward, Tyrick Mitchell, Marc Guehi, Joachim Andersen, Nathaniel Clyne, Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp, Odsonne Edouard, Cheick Oumar Doucoure, Jordan Ayew