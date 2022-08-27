Manchester City'den müthiş geri dönüş

İngiltere premier Lig 4. Hafta maçında Manchester City evinde 2-0 yenik düştüğü karşılaşmada Crystal Palace'ı 4-2 yendi.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Crystal Palace John Syomes ile 1-0 öne geçti.21. dakikada Crystal Palace Joachim Andersem ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Crystal Palace 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Manchester City Bernardo Silva ile skoru 2-1 yaptı.57. dakikada Crystal Palace’de Tyrick Mitchell yerini Chris Richards’a bıraktı.61. dakikada Manchester City’de Joao Cancelo ve Riyad Mahrez oyundan çıktılar.Yerine İlkay Gündoğan ve Julian Alvarez oyuna girdiler.

62. Dakikada Manchester City, Erling Halend ile skoru 2-2 yaptı.67. dakikada Crystal Palace’de Odsome Edouard yerine Will Hughes’e bıraktı.70. dakikada Manchester City golcüsü Erling Haaland ile skoru 3-2 yaptı.74. dakikada Crystal Palace’de Nathaniel Clyne ve Jordan Ayew yerini Michael Olise ve Jean Philippe Mateta’ya bıraktı.81. dakikada Manchester City, Erling Haaland ile 4-2 öne geçti.86. dakikada Crystal Palace'de Jean-Philippe Mateta sarı kart gördü.84. dakikada Manchester City'de Erling Haaland oyundan çıkarken yerine Sergio Gomez oyuna girdi.86. dakikada Manchester City'de Philip Foden sarı kart gördü.Aynı dakikada Crystal Palace'de Jean-Philippe Mateta sarı kart gördü.88. dakikada Crystal Palace'de Marc Guehi sarı kart gördü.89. dakikada Manchester City'de Kevin de Bruyne oyundan çıktı.Yerine Cole Palmer oyuna girdi.

Karşılaşmadan Manchester City 4-2 galip ayrıldı ve puanını 10'a yükseltti.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Philip Foden, Erling Haaland

Crystal Palace:Vicente Guaita, Joel Ward, Tyrick Mitchell, Marc Guehi, Joachim Andersen, Nathaniel Clyne, Eberechi Eze, Jeffrey Schlupp, Odsonne Edouard, Cheick Oumar Doucoure, Jordan Ayew