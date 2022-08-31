Manchester City'den yarım düzine gol

İngiltere Premier Ligi 5.Hafta maçında Manchester City evinde Nottingham Forest'i 6-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Manchester City, Erling Haaland ile 1-0 öne geçti.23. dakikada manchester City, Erling Haaland skoru 2-0 yaptı.38. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City, Joao Cancelo ile 4-0 öne geçti.55. dakikada Manchester City'de Rodri ve Philip Foden oyundan çıktılar.Yerine Riyad Mahrez ve Cole Palmer oyuna girdiler.58. dakikada Nottingham Forest'te Brennan Johnson ve Morgan Gibbs-White oyundan çıktılar.Yerine Taiwo Awoniyi ve Emmanuel Dennis oyuna girdiler.65. dakikada Manchester City, Julian Alvarez ile skoru 5-0 yaptı.

69. dakikada manchester City'de Joao Cancelo ve Erling Haaland oyundan çıktılar.Yerine Sergio Gomez ve Kevin de Bruyne oyuna girdiler.AAynı dakikada içersinde Nottingham Forest'te Renan Lodi ve Ryan Yates oyundan çıktılar.Yerine Harry Toffolo ve Jack Colback oyuna girdiler.76. dakikada Nottingham Forest'te Emmanuel Dennis sarı kart gördü.79. dakikada Nottingham Forest'te Cheikhou Kouyate yerini Giulian Biancone'ye bıraktı.87. dakikada Manchester City, Julian Alvarez ile durumu 6-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Nottingham Forest'i 6-0 yenerek 13 puanla ikinci sırada yer aldı.

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland, Julian Alvarez

Nottingham Forest:Dean Henderson, Joe Worrall, Scott McKenna, Renan Lodi, Neco Williams, Morgan Gibbs-White, Lewis O'Brien, Brennan Johnson, Cheikhou Kouyate, Ryan Yates, Remo Freuler