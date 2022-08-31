Manchester City'den yarım düzine gol
İngiltere Premier Ligi 5.Hafta maçında Manchester City evinde Nottingham Forest'i 6-0 yendi.Karşılaşmanın 12. dakikasında Manchester City, Erling Haaland ile 1-0 öne geçti.23. dakikada manchester City, Erling Haaland skoru 2-0 yaptı.38. dakikada Manchester City Erling Haaland ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Manchester City, Joao Cancelo ile 4-0 öne geçti.55. dakikada Manchester City'de Rodri ve Philip Foden oyundan çıktılar.Yerine Riyad Mahrez ve Cole Palmer oyuna girdiler.58. dakikada Nottingham Forest'te Brennan Johnson ve Morgan Gibbs-White oyundan çıktılar.Yerine Taiwo Awoniyi ve Emmanuel Dennis oyuna girdiler.65. dakikada Manchester City, Julian Alvarez ile skoru 5-0 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City evinde Nottingham Forest'i 6-0 yenerek 13 puanla ikinci sırada yer aldı.
Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, İlkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland, Julian Alvarez
Nottingham Forest:Dean Henderson, Joe Worrall, Scott McKenna, Renan Lodi, Neco Williams, Morgan Gibbs-White, Lewis O'Brien, Brennan Johnson, Cheikhou Kouyate, Ryan Yates, Remo Freuler