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Manchester City deplasmanda farklı kazandı

İngiltere Premier Lig maçında Manchester City deplasmanda Brighton'u 4-1 yendi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:03
Manchester City deplasmanda farklı kazandı

Manchester City deplasmanda farklı kazandı

    İngiltere Premier Lig maçında Manchester City deplasmanda Brighton'u 4-1 yendi.Karşılaşmada 13. dakikada Manchester City, İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Manchester City'da Kyle Walker sarı kart gördü.28. dakikada Manchester City, Philip Foden ile skoru 2-0 yaptı.31. dakikada Manchester City, Philip Foden'in golüyle skoru 3-0 yaptı.Karşlıaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Manchester City'de Joao Cancelo sarı kart gördü.63. dakikada Brighton'da Jakub Moder sarı kart gördü.70. dakikada Brighton'da Adam Lallana sarı kart gördü.81. dakikada Brighton,  Alexis Mac Alliste penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.84. dakikada Manchester City'de Ederson sarı kart gördü.90. dakikada Manchester City, Riyad Mahrez ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmadan Manchester City 4-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Manchester City puanını 20 yaparak 2. sırada yer alırken, Brighton 15 punla 4. sırada yer aldı.

Premier Lig Puan Durumu;

Son Güncelleme: 23.10.2021 21:19
Anahtar Kelimeler:
Manchester CityBrighton
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