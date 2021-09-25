Manchester City deplasmanda galip

İngilter Premier Lig maçında Manchester City deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yendi.Karşılaşmanın 29. dakikasında Chelsea'da Reece James yerini Thiago Silva'ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Manchester City, Gabriel Jesus ile 1-0 öne geçti.60. dakikada Chelsea'de N'Golo Kante oyundan çıktı.Yerine Kai Havertz oyuna girdi.65. dakikada Manchester City'de Aymeric Laporte sarı kart gördü.76. dakikada Chelsea'da Jorginho yerini Ruben Loftus-Cheek'e bıraktı.77. dakikada Chelsea'de Marcos Alonso sarı kart gördü.Bir dakika sonra 78. dakikada Chelsea'de Andreas Christensen sarı kart gördü.81. dakikada Manchester City'de Kevin de Bruyne yerini Riyad Mahrez're bıraktı.84. dakikada Chelsea'de Antonio Rüdiger sarı kart gördü.87. dakikada Manchester City'de Philip Foden ve Jack Grealish oyundan çıktılar.Yerine Fernandinho ve Raheem Sterling oyuna girdiler.90. dakikada Manchester City'de Ruben Dias sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea 13 puanda kalırken, Manchester City 13 puana yüksledi.

Chelsea:

Edouard Mendy, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Reece James, Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Romelu Lukaku, Timo Werner

Teknik Direktör:Thomas Tuchel

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Gabriel Jesus

Teknik Direktör:Pep Guardiola