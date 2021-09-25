Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Manchester City deplasmanda galip

İngilter Premier Lig maçında Manchester City deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yendi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:29
Manchester City deplasmanda galip

Manchester City deplasmanda galip

    İngilter Premier Lig maçında Manchester City deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yendi.Karşılaşmanın 29. dakikasında Chelsea'da Reece James yerini Thiago Silva'ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Manchester City, Gabriel Jesus ile 1-0 öne geçti.60. dakikada Chelsea'de N'Golo Kante oyundan çıktı.Yerine Kai Havertz oyuna girdi.65. dakikada Manchester City'de Aymeric Laporte sarı kart gördü.76. dakikada Chelsea'da Jorginho yerini  Ruben Loftus-Cheek'e bıraktı.77. dakikada Chelsea'de Marcos Alonso sarı kart gördü.Bir dakika sonra 78. dakikada Chelsea'de Andreas Christensen sarı kart gördü.81. dakikada Manchester City'de Kevin de Bruyne yerini Riyad Mahrez're bıraktı.84. dakikada Chelsea'de Antonio Rüdiger sarı kart gördü.87. dakikada Manchester City'de Philip Foden ve Jack Grealish oyundan çıktılar.Yerine Fernandinho ve Raheem Sterling  oyuna girdiler.90. dakikada Manchester City'de Ruben Dias sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City maçtan 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Chelsea 13 puanda kalırken, Manchester City 13 puana yüksledi.

Chelsea:Edouard Mendy, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Reece James, Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Romelu Lukaku, Timo Werner  

Teknik Direktör:Thomas Tuchel

Manchester City:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Gabriel Jesus  

Teknik Direktör:Pep Guardiola

Anahtar Kelimeler:
İngilter Premier LigManchester CityChelsea
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Gaziantep FK'nü farklı yendi
Adana Demirspor, Gaziantep FK'nü farklı yendi
Antalyaspor son dakikada güldü
Antalyaspor son dakikada güldü
Manchester United evinde kaybetti
Manchester United evinde kaybetti
Ümraniyespor, Manisa FK’nü yenerek liderliğini sürdürdü
Ümraniyespor, Manisa FK’nü yenerek liderliğini sürdürdü
Türk Telekom 72- TOFAŞ 74
Türk Telekom 72- TOFAŞ 74
DG Sivasspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi
DG Sivasspor, F.Karagümrük'ü farklı yendi
Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu
Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu
ING Basketbol Süper Ligi başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi başlıyor
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu
Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl
Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim