Manchester City evinde Tottenham ile evinde 2-2 berabere kaldı

Manchester City evinde son derece önemli 3 puandan oldu. İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Pep Guardiola'nın başında bulunduğu City ile Mouricio Pochettino'nun öğrencileri 2-2 ile berabere kaldı. City'nin golleri Raheem Sterling ile Sergio Aguero'dan gelirken, Spurs'un golleri Erik Ramela ile Lucas Moura'dan geldi. Maçın en akılda kalıcı bölümü, 66. dakikada oyundan alınan Sergio Aguero ile teknik direktör Pep Guardiola arasında yaşanan tartışmaydı.

(Sözcü)