Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig maçında Manchester City evinde Norwich City'i farklı yendi.Karşılaşmanın 7. dakikasında Manchester City, Tim Krul'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.22. dakikada Manchester City, Jack Grealis ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikasında Manchester City, Aymeric Laporte ile skoru 3-0 yaptı.71. dakikada Manchester, Raheem Sterling ile durumu 4-0 yaptı.84. dakikada Manchester City, Riyad Mahrez ile maçta durumu 5-0 yaptı.Karşılaşama Menchester City'nin 5-0 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City puanını 3'e çıkarırken, Norvich City 0 puanda kaldı.

Manchester City:Ederson ,Kyle Walker,Ruben Dias,Aymeric Laporte,Joao Cancelo,İlkay Gündoğan 69', Jack Grealish 75',Rodri,Bernardo Silva,Ferran Torres 61',Gabriel Jesus

Norwich City:Tim Krul,Maximillian Aarons,Ben Gibson,Grant Hanley,Dimitris Giannoulis 46' ,Lukas Rupp 46',Billy Gilmour,Todd Cantwell,Milot Rashica,Pierre Lees-Melou,Teemu Pukki 77'