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Manchester City farklı kazandı...

 İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Manchester United deplsmansa Wolverhampton'u 3-0 yendi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 15:50
Manchester City farklı kazandı...

Manchester City farklı kazandı...

   İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Manchester United deplsmansa Wolverhampton'u 3-0 yendi.Manchester City'de Erling Haaland, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasmandan maçında gol atan ilk futbolcu oldu. 

    Karşılaşmanın 1. dakikadasında Manchester City, Jack Grealish ile 1-0 öne geçti.13. dakikada Manchester City'de Rodri sarı kart gördü.16. dakikada Manchester City, Erling Haaland ile skoru 2-0 yaptı.33. dakikada Wolverhampton'da Nathan Michael Collins yaptığı hareket sonrası direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Wolverhampton'da Matheus Nunes ve Ruben Neves sarı kart gördü.69. dakikada Manchester City, Philip Foden  ile 3-0 öne geçti.79. dakikada Wolverhampton'da Gonçalo Guedes ve Daniel Podence oyundan çıktılar.Yerine Hee-Chan Hwang ve Boubacar Traore oyuna girdi.72. dakikada Manchester City'de  Bernardo Silva, Kevin de Bruyne ve Philip Foden oyundan çıktılar.Yerine Julian Alvarez, İlkay Gündoğan ve Riyad Mahrez oyuna girdiler.

   77. dakikada manchester City'de Jack Grealish yerine Cole Palmer oyuna girdi.81. dakikada Manchester City'de Sergio Gomez, Rodri'nin yerine oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Wolverhampton'da Rayan Ait Nouri oyundan çıkarken, yerine Nelson Semedo oyuna girdi.86. dakikada Wolverhampton'da Pedro Lomba Neto oyundan çıktı.Yerine Chem Campbell oyuna girdi.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, Wolverhampton'u deplasmanda 3-0 yendi.Bu sonuçla manchester City puanını 17 yaparken, Wolverhampton 6 puanda kaldı.

Wolverhampton:Jose Sa, Rayan Ait Nouri, Nathan Michael Collins, Johny Castro, Max Kilman, Ruben Neves, Matheus Nunes, Joao Moutinho, Pedro Lomba Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes 

Manchester City:Ederson, Ruben Dias, John Stones, Joao Cancelo, Manuel Akanji, Jack Grealish, Rodri, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Philip Foden, Erling Haaland 

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedWolverhampton
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