Manchester City farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, farklı kazanarak liderliğini sürdürdü.Manchester City evinde oynadığı karşılaşmada Southampton'ı 5-2 mağlup etti.Geçtiğimiz hafta Manchester United'a yenilerek 21 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Manchester City, evinde Southampton'ı ağırladı.

Karşılaşmada ilk gol 15. dakikada geldi.Manchester City, 15.dakikada Kevin De Bruyne ile 1-0 öne geçti.Southampton, 25. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse ile durumu 1-1 yaptı.40. dakikada Riyad Mahrez lider Manchester City'i karşılaşmada 2-1 öne geçiren golü attı.45+3. dakikada İlkay Gündoğan karşılaşmada durumu 3-1 yaptı.İlk yarı Manchester City'nin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Manchester City Riyad Mahrez ile durumu 4-1 yaptı.Bundan 1 dakika sonra Southampton'ın 56. dakikada Che Adams ile karşılaşmada skoru 4-2 yaptı.59. dakikalarda Kevin De Bruyne karşılaşmada durumu 5-2 yaptı.Karşılaşma lider Manchester City'nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 68'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.