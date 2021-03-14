Manchester City farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, farklı kazanarak liderliğini sürdürdü.Manchester City evinde oynadığı karşılaşmada Southampton'ı 5-2 mağlup etti.Geçtiğimiz hafta Manchester United'a yenilerek 21 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Manchester City, evinde Southampton'ı ağırladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Manchester City Riyad Mahrez ile durumu 4-1 yaptı.Bundan 1 dakika sonra Southampton'ın 56. dakikada Che Adams ile karşılaşmada skoru 4-2 yaptı.59. dakikalarda Kevin De Bruyne karşılaşmada durumu 5-2 yaptı.Karşılaşma lider Manchester City'nin 5-2 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonuçla Manchester City, puanını 68'e çıkararak açık ara liderliğini sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.