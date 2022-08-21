Manchester City ilk puanını kaybetti

İngiltere Premier Lİg 3. Hafta Maçında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmanın 5. dakikasında Manchester City İlkay Gündoğan ile 1-0 öne geçti.8. dakikada Newcastle United'de Bruno sarı kart gördü.18. dakikada Manchester City'de Joao Cancelo sarı kart gördü.21. dakikada Manchester City'de Ruben Dias, Nathan Ake'nin yerine oyuna girdi.28. dakikada Newcastle United, Miguel Almiron ile skoru 1-1 yaptı.34. dakikada Newcastle United'de Fabian Scha sarı kart gördü.39. dakikada Newcastle United, Callum Wilson ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Newcastle United'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Manchester City'te John Stones sarı kart gördü.54. dakikada Newcastle United, Kieran Trippier ile skoru 3-1 yaptı.60. dakikada Manchester City, Erling Haaland ile skoru 3-2 yaptı.Bu golden 4 dakikada sonra 64. dakikada Manchester City, Bernardo Silva ile durumu 3-3 yaptı.70. dakikada Newcastle United'de Callum Wilson ve Joseph Willock yerini Chris Wood ve Sean Longstaff'a bıraktı.76. dakikada Newcastle United'te Kieran Trippier sarı kart gördü.83. dakikada Newcastle United'de Miguel Almiron yerini Jacob Murphy'e bıraktı.90. dakikada Newcastle United'de Joelinton sarı kart gördü.90. dakikada Newcastle United'de Dan Burn oyundan çıkarken, Emil Krafth oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Newcastle United evinde Manchester City ile 3-3 berabere kaldı.

Newcastle United:Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman, Fabian Schar, Dan Burn, Miguel Almiron, Joseph Willock, Bruno, Joelinton, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin