Manchester United 0 - Newcastle United 0
İngiltere Premier Lig maçında Manchester United evinde Newcastle United ile golsüz berebere kaldı.Karşılaşmanın 43. Dakikasında Newcastle United’de Dan Burs sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 49. Dakikasında Manchester United’de Cristiano Ronaldo sarı kart gördü.59. dakikada Newcastle United’de Jacob Murphy yerini Ryan Fraser’e bıraktı.65. dakikada Manchester United’te Bruno Fernandes sarı kart gördü.69. dakikada Manchester United’te Carlos Casemiro sarı kart gördü.72. dakikada Manchester United’te Cristiano Ronaldo yerini Marcus Rashford’a bıraktı.78. dakikada Newcastle United’de Callum Wilson, Dan Burs ve Bruno oyundan çıktı.Yerine Chris Wood, Matt Targett ve Joseph Willock oyuna girdiler.
Karşılamada gol olmadı ve Manchester United evinde Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla Manchester United puanını 16 yaparken, Newcastle United 15 puan oldu.
Teknik Direktör:Erik ten Hag
Newcastle United:Nick Pope, Kieran Trippier, Sven Botman, Fabian Schar, Dan Burn, Jacob Murphy, Miguel Almiron, Sean Longstaff, Bruno, Joelinton, Callum Wilson
Teknik Direktör:Eddie Howe