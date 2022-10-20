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Manchester United 2 - Tottemham 0

İngiltere Premier Ligi 11. hafta maçında Manchester United evinde Tottenham'ı 2-0 yendi.

20 Ekim 2022 Perşembe 00:02
Manchester United 2 - Tottemham 0

Manchester United 2 - Tottemham 0

  İngiltere Premier Ligi 11. hafta maçında Manchester United evinde Tottenham'ı 2-0 yendi.Old Trafford Stadyumu'nda oyananan karşılaşmayı hakem Simon Hooper yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Manchester United Fred ile 1-0 öne geçti.52. dakikada Manchester United’te Carlos Casemiro sarı kart gördü.69. dakikada Manchester United Bruno Fernandes ile skoru 2-0 yaptı.76. dakikada Manchester United'de Antony yerini Scott McTominay'e bıraktı.81. dakikada Tottenham'da Yves Bissouma, Eric Dier ve Matt Doherty oyundan çıktı.Yerine Lucas Moura, Davinson Sanchez ve Ryan Sessegnon oyuna girdi.87. dakikada manchester United'de Jadon Sancho ve Carlos Casemiro oyundan çıktılar.Yerine Christian Eriksen ve Anthony Elanga oyuna girdiler.89. dakikada Tottenham'da  Rodrigo Bentancur ve Ivan Perisic oyundan çıktılar.Yerine Oliver Skipp ve Djed Spence oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United evinde Tottenham'ı 2-0 yendi.Bu sonuçla Manchester United puanını 19 yaparken, Tottenham 23 puanda kaldı.

Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Diogo Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Fred, Carlos Casemiro, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho   

Teknik Direktör:Erik ten Hag

Tottenham:Hugo Lloris, Matt Doherty, Cristian Romero, Ben Davies, Pierre-Emile Höjbjerg, Eric Dier, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, Heung-Min Son, Harry Kane, Ivan Perisic   

Teknik Direktör.Antonio Conte 

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigiManchester UnitedTottemham
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