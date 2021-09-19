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Manchester United deplasmanda kazandı

  İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda West Ham United karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.K

19 Eylül 2021 Pazar 17:51
Manchester United deplasmanda kazandı

Manchester United deplasmanda kazandı

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United deplasmanda West Ham United karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.Karşılaşmada 30. dakikada Weat Ham United, Said Benrahma ile 1-0 öne geçti.35. dakikada Manchester United, Cristiano Ronaldo ile maçta skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada West Ham United'te Nikola Vlasic yerini  Andriy Yarmolenko'ya bıraktı.73. dakikada Manchester United'te iki oyuncu değişikliği birden yapıldı.Mason Greenwood, Paul Pogba çıktı.Yerine Jadon Sancho, Jesse Lingard oyuna girdi.88. dakikada West Ham United'de ilk golün sahibi Said Benrahma oyundan çıktı.Yerine Manuel Lanzini oyuna dahil oldu.Aynı dakikalarda Manchester United'de de Fred oyundan çıkarken, Nemanja Matic oyuna dahil oldu.89. dakikada Manchester United, Jesse Lingard ile karşılaşamda 2-1 öne geçti.90. dakikada West Ham United penaltı kazandı.Penaltı atışını kullanmak üzere West Ham United'te  Jarrod Bowen oyundan çıkarken, Mark Noble oyuna girdi.Penaltı atışında Mark Noble'nin şutu kaleci David de Gea'da kaldı.Karşılaşmadan Manchester United 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Manchester United puanını 13 yaparken, West Ham United 8 puanda kaldı.6. hafta maçında Manchester United 25.09.2021 Cumartesi saat 14.30'da evinde Aston Villa ile karşılaşacak. 

West Ham United:Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Kurt Zouma, Vladimir Coufal, Angelo Ogbonna, Pablo Fornals, Nikola Vlasic, Said Benrahma, Tomas Soucek, Declan Rice, Jarrod Bowen

Teknik Direktör:David Moyes

Manchester United:David de Gea, Harry Maguire, Raphael Varane, Luke Shaw, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood

Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer

 

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedWest Ham United
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