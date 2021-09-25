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Manchester United evinde kaybetti

 İngiltere Premier Lig maçında Manchester United evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:13
Manchester United evinde kaybetti

Manchester United evinde kaybetti

   İngiltere Premier Lig maçında Manchester United evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 29. dakikasında  Manchester United'de Luke Shaw sarı kart gördü.34. dakikada Manchester United'de Luke Shaw oyundan çıktı .Yerine Diogo Dalot oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Aston Villa'da John McGinn sarı kart gördü.67. dakikada Manchester United'te Harry Maguire oyundan çıkarken yerine Victor Lindelö oyuna girdi.77. dakikada Manchester United'de Fred sarı kart gördü.78. dakikada Aston Villa'da Danny Ings yerini Emi Buendia'ya bıraktı.82. dakikada Manchester United'te Scott McTominay oyundan çıktı.Yerine  Edinson Cavani oyuna girdi.86. dakikada Aston Villa'da  Jacob Ramsey çıkarken, Cameron Archer  oyuna girdi.88. dakikada Aston Villa, Kortney Hause ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Aston Villa'da Matty Cash sarı kart gördü.90. dakikada Manchester United penaltı kazandı.Kazanılan penaltıyı Bruno Fernandes auta attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa, Manchester United'i deplasmanda 1-0 yendi.

   Bu sonuçla Manchester United 13 puanda kalırken, Aston Villa 10 puana çıktı.

Manchester United:David de Gea, Harry Maguire, Raphael Varane, Luke Shaw, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood    

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Aston Villa:Damian Martinez, Matty Cash, Matt Targett, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Kortney Hause, Douglas Luiz, John McGinn, Jacob Ramsey, Ollie Watkins, Danny Ings 

Teknik Direktör:Dean Smith

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigManchester UnitedAston Villa
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