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Manchester United kazanmaya devam ediyor...

 İngiltere Premier Lig 4. Hafta açılış maçında Manchester United deplasmanda Sounthampton'u 1-0 yendi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:55
Manchester United kazanmaya devam ediyor...

Manchester United kazanmaya devam ediyor...

   İngiltere Premier Lig 4. Hafta açılış maçında Manchester United deplasmanda Sounthampton'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da biribirlerine üstünlük kuramadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Manchester United'te Diogo Dalot sarı kart gördü.55. dakikada Manchester United Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti.63. dakikada Sounthampton’da Mohamed Elyounoussi oyundan çıktı.Stuart Armstrong oyuna girdi.

   68. Dakikada Manchester United’te Jadon Sancho oyundan çıkarken, Cristiano Ronaldo oyuna girdi.77. dakikada Sounthampton’da Adam Armstrong oyundan çıktı.Yerine Sekou Mara oyuna girdi.80. dakikada Manchester United’te yeni transfer Carlos Casemiro, Anthony Elanga’nın yerine oyuna girdi.83. dakikada Manchester United'te Scott McTominay sarı kart gördü.88. dakikada Southampton'da Joe Aribo ve Moussa Djenepo oyundan çıktılar.Yerine Romain Perraud ve Lyanco Vojnovic oyuna girdiler.90+1.dakikada Manchester United'te Christian Eriksen oyundan çıkarken, Fred oyuna girdi.90+6. dakikada Manchester United'te Frey sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Southampton’un Bruno Fernandes’in golüyle 1-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı.

Southampton:Gavin Bazunu, Kyle Walker-Peters, Mohammed Salisu, Armel Bella-Kotchap, Joe Aribo, James Ward-Prowse, Moussa Djenepo, Mohamed Elyounoussi, Romeo Lavia, Adam Armstrong, Che Adams    

Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Anthony Elanga, Scott McTominay, Marcus Rashford, Jadon Sancho 

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedSounthampton
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