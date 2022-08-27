Manchester United kazanmaya devam ediyor...
İngiltere Premier Lig 4. Hafta açılış maçında Manchester United deplasmanda Sounthampton'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da biribirlerine üstünlük kuramadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada Manchester United'te Diogo Dalot sarı kart gördü.55. dakikada Manchester United Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti.63. dakikada Sounthampton’da Mohamed Elyounoussi oyundan çıktı.Stuart Armstrong oyuna girdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Southampton’un Bruno Fernandes’in golüyle 1-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı.
Southampton:Gavin Bazunu, Kyle Walker-Peters, Mohammed Salisu, Armel Bella-Kotchap, Joe Aribo, James Ward-Prowse, Moussa Djenepo, Mohamed Elyounoussi, Romeo Lavia, Adam Armstrong, Che Adams
Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Anthony Elanga, Scott McTominay, Marcus Rashford, Jadon Sancho