Manchester United kazanmaya devam etti.
İngiltere Premier Lig 5. Hafta kapanış maçında Manchester United deplasmanda Leicester City’i 1-0 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Manchester United, Jadon Sancho ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Manchester United’te Diogo Dalot sarı kart gördü.43. dakikada Manchester United’te Tyreli Malacia sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester United’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada Manchester United’te Lisandro Martinez sarı kart gördü.59. dakikada Manchester United ilk oyuncu değişikliğine gitti.Anthony Elanga oyundan çıkarken yerine Carios Casemiro oyuna girdi.68. dakikada Manchester United’te Jadon Sancho yerini Cristiano Ronaldo oyuna girdi.
Bu sonuçla Premier Lig 5. Hafta sonunda Manchester United puanını 9 yaparak 5. Sırada yer alırken,Leicester City, 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
Leicester City:Danny Ward, James Justin, Jonny Evans, Luke Thomas, Harvey Barnes, Youri Tielemans, James Maddison, Kiernan Dewsbury-Hall, Wilfred Ndidi, Boubakary Soumare, Jamie Vardy
Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Anthony Elanga, Scott McTominay, Marcus Rashford, Jadon Sancho