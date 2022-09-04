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Manchester United, lider Arsenal’e geçit vermedi

İngiltere Premier Lig 6. Hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Manchester United’e 3-1 yenildi.

04 Eylül 2022 Pazar 19:52
Manchester United, lider Arsenal’e geçit vermedi

Manchester United, lider Arsenal’e geçit vermedi

   İngiltere Premier Lig 6. Hafta maçında lider Arsenal deplasmanda Manchester United’e 3-1 yenildi.Old Trafford Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 24. dakikasında Arsenal’de William Saliba sarı kart gördü.35. dakikada Manchester United yeni transferi Antony ile 1-0 öne geçti.Arsenal bu sezon ilk devrede ilk golü kalesinde gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester United’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Manchester United’te golün sahibi Antony oyundan çıktı.yerine Cristiano Ronaldo oyuna girdi.60. dakikada Arsenal Bukayo Saka ile skoru 1-1 yaptı.66. dakikada Manchester United Bruno Fernandes’in nefis ara pasını iyi değerlendiren Marcus Rashford ile skoru 2-1 yaptı.

   67. Dakikada Manchester United’te Jadon Sancho oyundan çıkarken, yerine Fred oyuna girdi.71. dakikada Scott McTominay sarı kart gördü.74. dakikada Arsenal’da Oleksandr Zinchenko, Albert Sambi Lokonga ve Martin Ödegaard oyundan çıktılar.Yerine Emile Smith Rowe, Fabio Vieira ve Eddie Nketiah oyuna girdiler.

   75. Dakikada Manchester United, Marcus Rashford ile skoru 3-1 yaptı.77. dakikada Arsenal’de Gabriel Jesus sarı kart gördü.80. dakikada Manchester United'te Lisandro Martinez ve Marcus Rashford oyundan çıktılar.Yerine Harry Maguire ve Carlos Casemiro oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Arsenal'de Ben White yerini Takehiro Tomiyasu'a bıraktı.81. dakikada Manchester United'te Harry Maguir sarı kart gördü.87. dakikada Arsenal'da Bukayo Saka sarı kart gördü.90+4. dakikada Manchester United'te Christian Eriksen sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United evinde lider Arsenal’i 3-1 yendi.Bu sonuçla Manchester United puanını 12 yaparak 5. sıraya çıkarken, Arsenal 15 puanda kalarak liderliğini sürdürdü.

Manchester United:David de Gea, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho

Arsenal:Aaron Ramsdale, Ben White, Gabriel, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Albert Sambi Lokonga

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedArsenal
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