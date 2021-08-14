Manchester United sezona farklı galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig’de oynanan ilk hafta maçında Manchester United, evinde Leeds United’ı 5-1 yendi.Manchester United 30. dakikada Bruno Fernandes ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Manı 1-0 önde tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikadsa Leeds United Luke Ayling ile durumu 1-1 yaptı. 52. dakikada Manchester United, Mason Greenwood ile skoru 2-1 yaptı.54. dakikada Bruno Fernandes skoru 3-1 yaptı.60. dakikalarda Bruno Fernandes hem kendisinin 3. takımını 4.golünü attı.68. dakikada Manchester United, Fred ile skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı Manchester United karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.