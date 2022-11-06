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Manu deplasmanda kaybetti....Aston Villa 3 - Manchester United 1

 İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Manchester United deplasmanda Aston Villa'ya 3-1 yenildi.

06 Kasım 2022 Pazar 18:53
Manu deplasmanda kaybetti....Aston Villa 3 - Manchester United 1

Manu deplasmanda kaybetti....Aston Villa 3 - Manchester United 1

     İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Manchester United deplasmanda Aston Villa'ya 3-1 yenildi.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Aston Villa Leon Bailey ile 1-0 öne geçti.10. dakikada Manchester United’te Luke Shaw sarı kart gördü.11. dakikada Aston Villa Lucas Digne ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Aston Villa’da Leon Bailey  sarı kart gördü.45. dakikada Manchester United, Luka Shaw ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Aston Villa’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada ev sahibi ekip Aston Villa Jacob Ramsey ile skoru 3-1 yaptı.61. dakikada Manchester United’te Cristiano Ronaldo sarı kart gördü.63. dakikada Aston Villa’da Tyrıne Mings sarı kart gördü.65. dakikada Manchester United’te Luke Show, Alejandro Garnacho Ferreyra ve Donny van de Beek oyundan çıktılar.Yerine Tyrell Malacia, Anthony Elanga ve Anthony Martial oyuna girdiler.

   70. dakikada Aston Villa’da leon Bailey yerini John McGinn’e bıraktı.72. dakikada son Manchester United’te Diego Dalot sarı kart gördü.79. dakikada Aston Villa’da Ollie Watkins, Emi Buendia ve Lucas Digne oyundan çıktılar.yerine Boubacar Kamara, Danny Ings ve Ashley Young oyuna girdiler.88. dakikada Aston Villa'da Damian Martinez sarı kart gördü.90. dakikada Aston Villa'da Leander Dendoncker yerini Morgan Sanson'a bıraktı.
 

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aston Villa evinde Manchester United'i 3-1 yendi.Bu sonuçla Aston Villa puanını 15 yaparken, Manchester United 23 puanda kaldı.

Aston Villa:Damian Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Lucas Digne, Douglas Luiz, Leander Dendoncker, Jacob Ramsey, Emi Buendia, Ollie Watkins, Leon Bailey    

Teknik Direktör:Unai Emery

Manchester United:David de Gea, Victor Lindelöf, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Luke Shaw, Christian Eriksen, Carlos Casemiro, Donny van de Beek, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho Ferreyra  

Teknik Direktör:Erik ten Hag

Anahtar Kelimeler:
Aston VillaManchester United
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