Manu evinde kaybetti.... Manchester United 1 - Brighton 2

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester United evinde Brighton’a 2-1 yenilerek sezona şok bir başlangıç yaptı.Karşılaşmanın 25. Dakikasında Manchester United’te Scott Mc Tominay sarı kart gördü.30. dakikada Brighton Pascal Gross ile 1-0 öne geçti.39. dakikada Brighton, Pascal Gross ile skoru 2-0 yaptı.45. dakikada Manchester United’te Lisandro Martinez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Brighton’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Manchester United’desarı kart gördü.Aynı dakikada Brighton’dasarı kart gördü.53. dakikada Manchester United’deyerini’ya bıraktı.56. dakikada Manchester United ceza sahasının hemen önünde serbest atış kazandı.Kazanılan serbest vuruşukullandı.Brighton savunması kullanılan serbest vuruşu uzaklaştırdı.

68. Dakikada Manchester United, Brighton’lu Alexis Maç Allister’in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı.74. dakikada Manchester United’de Luke Shaw sarı kart gördü.76. dakikada Brighton’da Leandro Trossard ve Adam Lallana oyundan çıktılar.Yerine Tariq Lamptey ve Enock Mwepu oyuna girdiler.78. dakikada Manchester United’de Scott Mc Tominay yerine Donny van de Beck oyuna girdi.90. dakikada Manchester United dört oyuncu değişikliğine birden gitti.Luke Shaw, Scott McTominay, Bruno Fernandes ve Jadon Sancho oyundan çıktılar.Yerlerine Donny van de Beek, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho Ferreyra ve Tyrell Malacia oyuna girdiler.Aynı dakikada Brighton'da da Solly March oyundan çıkarken, Levi Samuels Colwill oyuna girdi.90+5. dakikada Brighton'da Danny Welbeck oyundan çıktı.Deniz Undav oyuna girdi.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester United evinde Brighton'a 2-1 yenilerek Premier Lig'e süpriz bir başlangıç yaptı.