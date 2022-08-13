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Manu ilk yarıda yıkıldı…Brentford 4 - Manchester United 0

İngiltere premier Lig 2. Haftasında Manchester United deplasmanda Brentford’a 4-0 yenildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:37
Manu ilk yarıda yıkıldı…Brentford 4 - Manchester United 0

Manu ilk yarıda yıkıldı…Brentford 4 - Manchester United 0

   İngiltere premier Lig 2. Haftasında Manchester United deplasmanda Brentford’a 4-0 yenildi. Karşılaşmanın 10 dakikasında Brentford Josh Da Sava ile 1-0 öne geçti.16. dakikada Manchester United’te Harry Maguine sarı kart gördü.18. dakikada Brentford, Mathias Jensen ile skoru 2-0 yaptı.30. dakikada Brentford, Bryan Mbeumo ile 3-0 öne geçti.35. dakikada Brentford bu sefer Bryan Mbeumo iile skoru 4-0 yaptı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Brentford’un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 82. Dakikada Manchester United’te Scott McTominay sarı kart gördü.89. dakikada Manchester United’de Marcus Rashford, 90 dakikada Bruno Fernandes sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Brentford evinde Manchester United’i 4-0 yendi.

    

Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedBrentford
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