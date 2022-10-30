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Manu üç puanı tek golle aldı...Manchester United 1 - West Ham United 0

İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Manchester United evinde West Ham United'i 1-0 yendi.

30 Ekim 2022 Pazar 21:08
Manu üç puanı tek golle aldı...Manchester United 1 - West Ham United 0

Manu üç puanı tek golle aldı...Manchester United 1 - West Ham United 0

   İngiltere Premier Ligi 13. hafta maçında Manchester United evinde West Ham United'i 1-0 yendi.Karşılaşmanın 36. dakikasında West Ham United'da Gianluca Scamacca sarı kart gördü.38. dakikada Manchester United, Marcus Rashford ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester United’iin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında West Ham United’e Lukasz Fabianski yerini Alphonse Areola oyuna girdi.57. dakikada  West Ham United’e Gianluca Scamacca oyundan çıktı.Yerine Michaiil Antonio oyuna girdi.61. dakikada Manchester United’te Anthony Elanga yerini Scott McTominay’a bıraktı.72. dakikada West Ham United’e Toms Soucek sarı kart gördü.77. dakikada West Ham United’e Flynn Downes yerini Pablo Fornals’a bıraktı.78. dakikada West Ham United’e Thilo Kehrer sarı kart gördü.79. dakikada Manchester United’de Christian Eriksen yerini Fred’e bıraktı. 90. dakikada Manchester United'te Brunı Fernandes sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United evinde West Ham United'i 1-0 yendi.Bu sonuçla Manchester United puanını 23 yaparken, West Ham United 14 puanda kaldı.

Manchester United:David de Gea, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Carlos Casemiro, Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford   

Teknik Direktör:Erik ten Hag

West Ham United:Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Kurt Zouma, Craig Dawson, Thilo Kehrer, Flynn Downes, Said Benrahma, Tomas Soucek, Declan Rice, Gianluca Scamacca, Jarrod Bowen   

Teknik Direktör:David Moyes

Son Güncelleme: 30.10.2022 21:19
Anahtar Kelimeler:
Manchester UnitedWest Ham United
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