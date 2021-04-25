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M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor golsüz berabere kaldı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:59
M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0

M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0

   Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın büyük bölümünde üsütn olan taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un 2 şutu direktön döndü.Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu: 0-0.

    Medipol Başakşehir bu beraberlikle puanını 37'ye,Aytemiz Alanyaspor ise 56'ya yükseltti.38. hafta maçlarında Meidpol Başakşehir deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olurken, Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor
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