M.Başakşehir 0 -A.Alanyaspor 0

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanın büyük bölümünde üsütn olan taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un 2 şutu direktön döndü.

Zorlu karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu: 0-0.

Medipol Başakşehir bu beraberlikle puanını 37'ye,Aytemiz Alanyaspor ise 56'ya yükseltti.38. hafta maçlarında Meidpol Başakşehir deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olurken, Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe ile oynayacak.