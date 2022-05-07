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M.Başakşehir 0 - Galatasaray 0

Süper Lig Ahmet  Çalık Sezonu 36. Hafta maçında Medipol Başakşehir Fatih terim Stadyumu’nda  Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 20:46
M.Başakşehir 0 - Galatasaray 0

M.Başakşehir 0 - Galatasaray 0

   Süper Lig Ahmet  Çalık Sezonu 36. Hafta maçında Medipol Başakşehir Fatih terim Stadyumu’nda  Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.Fırat Aydınus, Erdem Bayık ve Özgür Erdem hakem üçlüsünü yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi olarak oynandı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. Dakikada Galatasaray’da Mostafa Mohammed ve Alexandru C,caldau oyundan çıktı.Yerine Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar oyuna girdi.79. dakikada Medipol Başakşehir’de Deniz Türünç ve Berkay Özcan oyundan çıkarken, yerine Serdar Gürler ve Hacer Chadii oyuna girdi.Galatasaray’da da  Kerem Aktürkoğlu ve Tayla Antalyalı oyundan çıkarken yerine Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu oyuna girdiler.Karşılaşma golsüz sona erdi.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Atalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mohamed.

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 07.05.2022 20:55
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasaray
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