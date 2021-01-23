M.Başakşehir 1-Ç.Rizespor 1

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir,evinde Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.Başakşehir, son 3 haftada 2 puan toplayarak galibiyete hasret kaldıMedipol Başakşehir 7. dakikada tehlikeli geldi. Paslaşmalarla rakip ceza sahasına kadar gelen ev sahibinde son olarak top Mehmet Topal'da kaldı. Tecrübeli futbolcu ceza sahası dışına çıkan topa gelişine şutunu attı ancak top savunmaya çarpıp geri geldi.35.dakikada Çaykur Rizespor, Braian Samudio, tehlikeli oldu.Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikasında Çaykur Rizespor, Samudio'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Medipol Başakşehir'in 64. dakikada Mehmet Topal'ın ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 24 puana yükselirken, Çaykur Rizespor puanını 25'e çıkardı.