M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail’in Maccabi Netanya takımını ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın .2. dakikasında Maccabi Netanya, Itzhak kafayı vuruşu ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Medipol Başakşehir'de, Serdar yakın mesafeden vurdu, top az farkla dışarıya çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Maccabi Netanya'da Boris Takang''ın şutu 81. dakikada Medipol Başakşehir Szysz ile skoru 1-1 yaptı.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak