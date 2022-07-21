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M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail’in Maccabi Netanya takımını ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

21 Temmuz 2022 Perşembe 22:22
M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1

M.Başakşehir 1 - Maccabi Netanya 1

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail’in Maccabi Netanya takımını ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın .2. dakikasında Maccabi Netanya, Itzhak kafayı vuruşu ile  1-0 öne geçti.22. dakikada Medipol Başakşehir'de, Serdar yakın mesafeden vurdu, top az farkla dışarıya çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada Maccabi Netanya'da Boris Takang''ın şutu 81. dakikada Medipol Başakşehir Szysz ile skoru 1-1 yaptı.

   Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail’de oynanacak.Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Maccabi Netanya'yı elemesi durumunda bir sonraki aşamada Breidablik - Podgorica eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 4 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta oynanacak.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak

Son Güncelleme: 21.07.2022 22:43
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMaccabi Netanya
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