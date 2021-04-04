M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmada Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile 26. dakikada 1-0 öne geçti.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük skoru eşitledi.79. dakikadaMedipol Başakşehir, Demba Ba penaltı atışından yararlanamadı.87. dakikada Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile karşılaşmada 2-1 öne geçti.90. dakikada Medipol Başakşehir, Aleksic ile 3-1 öne geçti.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle 33 puana yükseldi.Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.33.hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekler.

Medipol Başakşehir:Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba ilk 11'ini sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh