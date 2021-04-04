Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1

Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

04 Nisan 2021 Pazar 18:24
M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1

M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1

   Süper Lig 32. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.Karşılaşmada Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile  26. dakikada 1-0 öne geçti.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük skoru eşitledi.79. dakikadaMedipol  Başakşehir, Demba Ba penaltı atışından yararlanamadı.87. dakikada Medipol Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile karşılaşmada 2-1 öne geçti.90. dakikada Medipol Başakşehir, Aleksic ile 3-1 öne geçti.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 galibiyeti ile sona erdi.  

   Medipol Başakşehir bu galibiyetle 33 puana yükseldi.Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.33.hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekler.

Medipol Başakşehir:Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Duarte, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba ilk 11'ini sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Acquah, Fofana, Adem Büyük, Tetteh 

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı
MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet
MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet
Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü
Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü
İH Konyaspor deplasmanda kazandı
İH Konyaspor deplasmanda kazandı
Hatayspor, Galatasaray'ı farklı yendi
Hatayspor, Galatasaray'ı farklı yendi
Ç.Rizespor 0 - F.Karagümrük 0
Ç.Rizespor 0 - F.Karagümrük 0
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
HK Kayserispor 1- Göztepe 1
HK Kayserispor 1- Göztepe 1
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de play-off’u garantiledi
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de play-off’u garantiledi
Türk Milli Takımı Letonya'ya takıldı | 3 - 3 
Türk Milli Takımı Letonya'ya takıldı | 3 - 3 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim