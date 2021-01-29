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 M.Başakşehir'de şok ayrılık

Medipol Başakşehir Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı.

29 Ocak 2021 Cuma 19:47
 M.Başakşehir'de şok ayrılık

 M.Başakşehir'de şok ayrılık

   Medipol Başakşehir Teknik Direktör Okan Buruk ile yollarını ayırdı.Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan, ancak bu sezon aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulamayan Medipol Başakşehir’de, Teknik Direktörü Okan Buruk’un görevine son verildi. Okan Buruk, Başakşehir’i tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmuştu.

   Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, “Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde ‘şampiyon takımın şampiyon teknik direktörü' olan Okan Buruk her zaman özel olarak anılacaktır” ifadelerine yer verildi.

   Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile sahasında berabere kalan, Süper Kupa finalinde de çarşamba günü Trabzonspor’a yenilen Başakşehir, son galibiyetini kupada oynanan Tuzlaspor maçında almıştı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde ise PSG, Manchester United ve Leipzig’in yer aldığı grubu 3 puanla son sırada tamamlamıştı.

Son Güncelleme: 29.01.2021 20:11
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirOkan Buruk
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