Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

M.Başakşehir'den kritik galibiyet

Süper Lig 36. hafta kapanış maçında, Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:11
M.Başakşehir'den kritik galibiyet

M.Başakşehir'den kritik galibiyet

   Süper Lig 36. hafta kapanış maçında, Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 36. dakikasında Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   İkinci yarıda Kasımpaşa beraberlik golü için baskılı bir oyun sergilerken, Başakşehir kontrataklarla rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştı.Kasımpaşa yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadele Başakşehir’in 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

      Bu sonuçla puanını 36 yapan ve 17. sıraya yükselen Medipol Başakşehir, 16. sıradaki Kasımpaşa ile arasındaki puan farkını da 1’e indirmeyi başardı ve küme düşme hattının üzerine çıktı.

  Medipol Başakşehir 37.hafta evinde Aytemiz  Alanyaspor’u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaMedipol Başakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
A.Alanyaspor 3- Gaziantep FK 2
Galatasaray 90+6 da beraberliği kurtardı
Galatasaray 90+6 da beraberliği kurtardı
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
MKE Ankaragücü 1- Y.Denizlispor 1
 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0
 BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0
Hatayspor üç maç sonra kazandı
Hatayspor üç maç sonra kazandı
Beşiktaş puan kaybetye devam etti
Beşiktaş puan kaybetye devam etti
F.Karagümrük 1 - Göztepe 1
F.Karagümrük 1 - Göztepe 1
Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2
Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, corona virüsüne yenik düştü.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim