M.Başakşehir'den kritik galibiyet
Süper Lig 36. hafta kapanış maçında, Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 36. dakikasında Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla puanını 36 yapan ve 17. sıraya yükselen Medipol Başakşehir, 16. sıradaki Kasımpaşa ile arasındaki puan farkını da 1’e indirmeyi başardı ve küme düşme hattının üzerine çıktı.
Medipol Başakşehir 37.hafta evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.