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M.Başakşehir'den kupada gol şov

Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor ile eşleşen Medipol Başakşehir maçtan 5-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:34
M.Başakşehir'den kupada gol şov

M.Başakşehir'den kupada gol şov

   Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor ile eşleşen Medipol Başakşehir maçtan 5-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.Karşılaşmada ilk gol 8. dakikada Demba Ba'dan geldi.Demba ba M.Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı.  34. dakikada Tuzlaspor  Vedat Bora ile beraberliği yakaladı. 42.dakikada  Demba Ba tekrardan Medipol Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü attı.İlk yarı bu skorla sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  72. dakikada Aleksic Medipol Başakşehir'i 3-1 öne geçiren golü attı. 79. dakikada Ravil Tagir durumu 4-1 yaptı.Karşılaşmada son sözü  89. dakikada  İrfan Can penaltı atışından söyledi ve karşılaşmayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

    Kupada şu ana dek Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray ve Konyaspor adını son 8 takım arasına yazdırmayı başarmıştı.

Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTuzlasporMedipol Başakşehir
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