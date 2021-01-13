M.Başakşehir'den kupada gol şov
Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor ile eşleşen Medipol Başakşehir maçtan 5-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.Karşılaşmada ilk gol 8. dakikada Demba Ba'dan geldi.Demba ba M.Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü attı. 34. dakikada Tuzlaspor Vedat Bora ile beraberliği yakaladı. 42.dakikada Demba Ba tekrardan Medipol Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü attı.İlk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada Aleksic Medipol Başakşehir'i 3-1 öne geçiren golü attı. 79. dakikada Ravil Tagir durumu 4-1 yaptı.Karşılaşmada son sözü 89. dakikada İrfan Can penaltı atışından söyledi ve karşılaşmayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.
Tuzlaspor: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba