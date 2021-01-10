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M.Başakşehir deplasmanda galip geldi

Medipol Başakşehir hafta içi 1-0 galip geldiği Erzurumspor deplasmanının ardından Ankaragücü’nü de 2-1 mağlup etti.

10 Ocak 2021 Pazar 19:16
M.Başakşehir deplasmanda galip geldi

M.Başakşehir deplasmanda galip geldi

    Medipol Başakşehir hafta içi 1-0 galip geldiği Erzurumspor deplasmanının ardından MKE Ankaragücü’nü de 2-1 mağlup etti. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir, Mustafa Dalcı ile toparlanma sürecine giren Ankaragücü karşısında zorlu 90 dakikaya rağmen 3 puanı almayı başardı Karşılaşmada 17. dakikada Medipol Başakşehir,  Edin Visca ile 1-0 öne geçti.20. dakikada MKE Ankaragücü Endri Çekiçi’nin frikik golü ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.  

   Karşılaşmada 56. dakikada Demba Ba Medipol Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Kalan bölümde skoru koruyan Başakşehir, başkentte 2-1 kazandı ve puanını 22’ye çıkardı. Bu sonucun ardından lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, 10. yenilgisini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

Başakşehir haftaya evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek, Ankaragücü ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMKE Ankaragücü
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