M.Başakşehir deplasmanda galip geldi

hafta içi 1-0 galip geldiği Erzurumspor deplasmanının ardından’nü de 2-1 mağlup etti. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen geçtiğimiz yılın şampiyonu Başakşehir, Mustafa Dalcı ile toparlanma sürecine giren Ankaragücü karşısında zorlu 90 dakikaya rağmen 3 puanı almayı başardı Karşılaşmada 17. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca ile 1-0 öne geçti.20. dakikada MKE Ankaragücü Endri Çekiçi’nin frikik golü ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada 56. dakikada Demba Ba Medipol Başakşehir'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Kalan bölümde skoru koruyan Başakşehir, başkentte 2-1 kazandı ve puanını 22’ye çıkardı. Bu sonucun ardından lacivert-turuncular üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, 10. yenilgisini alan Ankaragücü ise son 2 haftayı puansız kapattı.

Başakşehir haftaya evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek, Ankaragücü ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacak.