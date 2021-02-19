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M.Başakşehir düşme hattında

Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilerek Lig'in düşme hattına yerleşti.

19 Şubat 2021 Cuma 21:03
M.Başakşehir düşme hattında

M.Başakşehir düşme hattında

   Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilerek Lig'in düşme hattına yerleşti.Ligdeki son galibiyetini 18. hafta Ankaragücü deplasmanında alan Medipol Başakşehir'in üç puan özlemi dokuz maça çıktı.

   Medipol Başakşehir maçın 24. dakikasında Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı. 

   Trabzonspor, 66. dakikada gole yaklaştı. Son haftaların formda oyuncusu Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.Trabzonspor, 80. dakikada öne geçti. Karşılaşmanın 78. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna giren Yusuf Sarı, oyuna girdikten iki dakika sonra 80. dakikada attığı golle bordo mavilileri öne geçirdi: 0-1.Medipol Başakşehir'de Rafael, 90+4'te kırmızı kart gördü. 

   Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor, zorlu deplasmanda üç puanla ayrılan taraf oldu. 

   Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e çıkartırken, Medipol Başakşehir 24 puanda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirTrabzonspor
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