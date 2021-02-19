M.Başakşehir düşme hattında
Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilerek Lig'in düşme hattına yerleşti.Ligdeki son galibiyetini 18. hafta Ankaragücü deplasmanında alan Medipol Başakşehir'in üç puan özlemi dokuz maça çıktı.
Trabzonspor, 66. dakikada gole yaklaştı. Son haftaların formda oyuncusu Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci Mert Günok kurtardı.Trabzonspor, 80. dakikada öne geçti. Karşılaşmanın 78. dakikasında Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna giren Yusuf Sarı, oyuna girdikten iki dakika sonra 80. dakikada attığı golle bordo mavilileri öne geçirdi: 0-1.Medipol Başakşehir'de Rafael, 90+4'te kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele Trabzonspor, zorlu deplasmanda üç puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e çıkartırken, Medipol Başakşehir 24 puanda kaldı.