06 Şubat 2021 Cumartesi 18:17
M.Başakşehir galibiyete hasret kaldı
Süper Lig’de Medipol Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybetti.Bu sonuçla lig yarışında üst üste üçüncü yenilgisini alan Medipol Başakşehir galibiyet hasreti 6 maça çıktı.Maça Galatasaray karşısında kazanılan penaltıyı kaçıran Giuliano vurdu.Medipol Başakşehir karşılaşmanın 19. dakikasında penaltı kazandı.Penaltı atışını Giuliano auta attı.
Karşılaşmanın tek golü 52. dakikada Fatih Karagümrük adına Jimmy Durmaz'dan geldi.Karşılaşma Fatih karagümrük'ün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Bu sonuçla 16. sıradaki Başakşehir 24 puanda kalırken, Karagümrük 37 puana ulaştı. Başakşehir bir sonraki maçında Göztepe’ye konuk olacak. Karagümrük ise, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Son Güncelleme: 06.02.2021 18:31