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M.Başakşehir galibiyeti unuttu

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir evinde İH Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 18:18
M.Başakşehir galibiyeti unuttu

M.Başakşehir galibiyeti unuttu

   Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir evinde İH Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ligde oynadığı 26 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen Medipol Başakşehir son 9 maçta 3 puanı görememişti.Okan Buruk ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Başakşehir kritik haftada Konyaspor karşısında 1 puanı zor kurtardı.

    Karşılaşmada ilk yarı golsüz sonuçlandı.İkici yarıda 79. dakikada İH Konyaspor Cikalleshi ile 1-0 öne geçti.85. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

    Galibiyet hasretini 10 maça çıkaran turuncu lacivertliler bu sonucun ardından 26 puan ve maç fazlasıyla 16’ıncı sırada kaldı.

    Medipol Başakşehir’den de 1 puan alarak 4 maçta da yenilgi görmeyen Konyaspor ise 32 puanla 12’inci sıraya yerleşti.

   Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü’ne karşı 2-1’lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirİH Konyaspor
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