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M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı

Süper Lig 38. hafta maçında BB Erzurumspor, M.Başakşehir karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 17:46
M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı

M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı

   Süper Lig 38. hafta maçında BB Erzurumspor, M.Başakşehir karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.Karşılaşmanın 5. dakikasında BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile 1-0 öne geçti.18. dakikada M.Başakşehir'de Alexandru Epureanu kırmız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı BB Erzurumspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada M. Başakşehir, Nacer Chadli ile penaltı atışından durumu 1-1 yaptı.84. dakikada M. Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve M.Başakşehir karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla M.Başakşehir puanını 40 yaparken, BB Erzurumspor 37 puanda kaldı.39. hafta maçlarında BB Erzurumspor Fenerbahçe ile deplasmanda oynarken, M.Başakşehir evinde MKE Ankaragücü ile oynayacak.

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.

M.Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Aleksic.

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporM.Başakşehir
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