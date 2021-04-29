M.Başakşehir geriden geldi üç puanı aldı
Süper Lig 38. hafta maçında BB Erzurumspor, M.Başakşehir karşısında öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.Karşılaşmanın 5. dakikasında BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile 1-0 öne geçti.18. dakikada M.Başakşehir'de Alexandru Epureanu kırmız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı BB Erzurumspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonuçla M.Başakşehir puanını 40 yaparken, BB Erzurumspor 37 puanda kaldı.39. hafta maçlarında BB Erzurumspor Fenerbahçe ile deplasmanda oynarken, M.Başakşehir evinde MKE Ankaragücü ile oynayacak.
BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.
M.Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Aleksic.