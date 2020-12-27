Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2

Süper Ligin 15'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.

27 Aralık 2020 Pazar 21:10
M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2

M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2

   Süper Ligin 15'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.Karşılaşmada 13. dakikada gole yaklaşan taraf Kasımpa oldu.Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi. 27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti.Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 

   36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, Yusuf'a pasını attı, Yusuf durumu 1-1 yapan golü attı.

Kasımpaşa 10 kişi

   42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam etti.85. dakikada 10 kişi oynayan Kasımapa Armin Hodzic, ile durumu 2-1 yaptı.90+2. dakikada Edin Visca, M.Başakşehir'e beraberlik golünü kazandırdı.2-2.Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

   Bu sonucun ardından ev sahibi Medipol Başakşehir 16 puanla 16. sıraya yerleşirken, konuk ekip Kasımpaşa ise 19 puanla kendisine 11. sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2
MKE Ankaragücü deplasmanda kazandı I Y.Denizlispor 1-MKE Ankaragücü 2
BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3
BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3
Gaziantep FK yenilmez serisine devam etti I Gaziantep FK 2-A.Alanyaspor 1
Gaziantep FK yenilmez serisine devam etti I Gaziantep FK 2-A.Alanyaspor 1
Galatasaray, Trabzon'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi, lider oldu
Galatasaray, Trabzon'un 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi, lider oldu
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Efes 85-Fenerbahçe 72
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Efes 85-Fenerbahçe 72
Göztepe, F.Karagümrük puanları paylaştı I Göztepe 1-F.Karagümrük 1
Göztepe, F.Karagümrük puanları paylaştı I Göztepe 1-F.Karagümrük 1
Beşiktaş kazanmaya devam ediyor I MKE Ankaragücü 0- Beşiktaş 1
Beşiktaş kazanmaya devam ediyor I MKE Ankaragücü 0- Beşiktaş 1
Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1
Ç.Rizespor evinde galip geldi I Ç.Rizespor 2-Antalyaspor 1
PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
İH Konyaspor deplasmanda galip I HK Kayserispor 1-İH Konyaspor 2
İH Konyaspor deplasmanda galip I HK Kayserispor 1-İH Konyaspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim