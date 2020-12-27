M.Başakşehir, Kasımpaşa puanları paylaştılar I M.Başakşehir 2-Kasımpaşa 2

Süper Ligin 15'inci haftasında Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştılar.Karşılaşmada 13. dakikada gole yaklaşan taraf Kasımpa oldu.Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi. 27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti.Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, Yusuf'a pasını attı, Yusuf durumu 1-1 yapan golü attı.

Kasımpaşa 10 kişi

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla devam etti. 85. dakikada 10 kişi oynayan Kasımapa Armin Hodzic, ile durumu 2-1 yaptı.90+2. dakikada Edin Visca, M.Başakşehir'e beraberlik golünü kazandırdı.2-2.Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar birer puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Medipol Başakşehir 16 puanla 16. sıraya yerleşirken, konuk ekip Kasımpaşa ise 19 puanla kendisine 11. sırada yer buldu.