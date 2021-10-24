M.Başakşehir kazanmaya devam etti
Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 32. dakikasında Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile skoru 2-0 yaptı.79. dakikada Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara sarı kart grödü.90. dakikada Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Medipol Başakşehir 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;
SSüper Lig 11. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF