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M.Başakşehir kazanmaya devam etti

Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.

24 Ekim 2021 Pazar 17:57
M.Başakşehir kazanmaya devam etti

M.Başakşehir kazanmaya devam etti

    Süper Lig 10. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 32. dakikasında Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile skoru 2-0 yaptı.79. dakikada Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara sarı kart grödü.90. dakikada Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Medipol Başakşehir 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Antalyaspor 9 puanda ve 17. sırda kalırken, Medpol Başakşehir, 12 puanla 11. sıarada yer aldı.Süper Lİg 11. hafta maç programında Antalyaspor, 01.11.2021 Pazartesi günü. saat 20.00'de Giresunspor deplasmanına giderken, Medipol Başakşehir 01.11.2021 Pazartesi günü saat 20.00'de Adana Demirspor ile evinde oynayacak.

Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

SSüper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF 

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAntalyaspor
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