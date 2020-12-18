Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

M.Başakşehir kupada gol yağdırdı

Medipol Başakşehir kupa maçında Turgutluspor'a gol yağdırdı.

18 Aralık 2020 Cuma 09:22
M.Başakşehir kupada gol yağdırdı

M.Başakşehir kupada gol yağdırdı

   Medipol Başakşehir kupa maçında Turgutluspor'a gol yağdırdı.Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir, Turgutluspor'a 7-0 yendi.Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı. Oyuna 73. dakikada giren Gulbrandsen, karşılaşmayı hat-trick yaparak tamamladı.

    Karşılaşmada 5. dakikada ceza sahası dışında Demba Ba'nın verdiği pasla buluşan Aleksic'in ceza alanına girerek yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.35. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

  Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.65. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0.79. dakikada Mete'nin sağ taraftan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Gulbrandsen kaleci Can'ı çalımlayarak topu ağlara yolladı. 5-0.83. dakikada Giuliano'nun orta alandan ara pasla topla buluşan Gulbrandsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0.90+2. dakikada ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen’in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0

   Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 7-0 kazandı ve turu geçti.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirTurgutlusporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
DG Sivasspor uzatmalarda turu geçti
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 takım belli oldu
Beşiktaş turu rahat geçti
Beşiktaş turu rahat geçti
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1
Alanyaspor kupada rahat I Alanyaspor 5- Adanaspor 1
Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler
Temsilcilerimiz Euroleague'de kaybettiler
Fenerbahçe kupada hata yapmadı
Fenerbahçe kupada hata yapmadı
Trabzonspor kupadan elendi I  
Trabzonspor kupadan elendi I  
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Erteleme maçının galibi MKE Ankaragüc I MKE Ankaragücü 2-Hatayspor 0
Erteleme maçının galibi MKE Ankaragüc I MKE Ankaragücü 2-Hatayspor 0
Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0
Sivasspor galibiyete hasret I DG Sivasspor 0-FTAV Antalyaspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim