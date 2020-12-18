M.Başakşehir kupada gol yağdırdı
Medipol Başakşehir kupa maçında Turgutluspor'a gol yağdırdı.Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Medipol Başakşehir, Turgutluspor'a 7-0 yendi.Turuncu-lacivertliler aldıkları bu galibiyetle son 16 turuna kaldı. Oyuna 73. dakikada giren Gulbrandsen, karşılaşmayı hat-trick yaparak tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Giuliano'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.65. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.69. dakikada Aleksic'in orta alandan savunma arkasına attığı topla buluşan Chadli'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 4-0.79. dakikada Mete'nin sağ taraftan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Gulbrandsen kaleci Can'ı çalımlayarak topu ağlara yolladı. 5-0.83. dakikada Giuliano'nun orta alandan ara pasla topla buluşan Gulbrandsen meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0.90+2. dakikada ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen’in şutunda top ağlarla buluştu. 7-0
Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 7-0 kazandı ve turu geçti.