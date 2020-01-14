M.Başakşehir kupada Kırklarelispor'a takıldı

Medipol Başakşehir evinde Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Medipol Başakşehir ile Kırklarelispor ilk maçta karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Cumartesi günü karşılaşacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Başakşehir, 79. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti.

Bu golden 2 dakika sonra Kırklarelispor topu filelere gönderdi ancak VAR’dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.

90+3’te ise bu kez Başakşehir topu filelere gönderdi. Rövanş için büyük avantaj sağladıklarını düşünen ev sahibi ekip, Demba Ba’nın pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR’a takıldı.

O golün iptal olmasıyla ümitlenen Kırklarelispor 2 dakika sonra kendilerine tur için büyük avantaj getiren golü buldu.

Oyuna sonradan giren Deniz Ataç, 90+5’te topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Ancak yardımcı hakem pozisyonda ofsayt olduğunu bildirerek bayrağını kaldırdı. Mustafa Öğretmenoğlu da yardımcısından gelen bu uyarıyla golü önce geçersiz saydı. VAR’da yapılan incelemenin ardından gelen uyarı sonrası gol geçerli sayılınca TFF 2. Lig ekibi Kırklarelisporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Çeyrek finale çıkan takımı belirleyecek olan rövanş mücadelesi 21 Ocak Salı günü Kırklareli’de oynanacak.