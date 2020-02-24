M.Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu
Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizrspor'u 2-1 yenerek 46 puanla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig'de 23. hafta maçında zirve mücadelesi veren Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 90+1'de kaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Başakşehir, 3 puanı son dakikalarda kurtardı.Maçın 43.dakikasında Visca'nın penaltısıyla öne geçen Başakşehir'e 60.dakikada Umar Aminu ile cevap veren Karadeniz ekibi 90+1'de yıkıldı.
Martin Skrtel'in ağlara gönderdiği gol skoru belirledi, Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselten İstanbul ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 24 puanda kalan Rize ise 14. sırada yer aldı.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba