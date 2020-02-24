Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

M.Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

   Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizrspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:48
M.Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

M.Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

   Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizrspor'u 2-1 yenerek 46 puanla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig'de 23. hafta maçında zirve mücadelesi veren Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 90+1'de kaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

   Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Başakşehir, 3 puanı son dakikalarda kurtardı.Maçın 43.dakikasında Visca'nın penaltısıyla öne geçen Başakşehir'e 60.dakikada Umar Aminu ile cevap veren Karadeniz ekibi 90+1'de yıkıldı.

  Martin Skrtel'in ağlara gönderdiği gol skoru belirledi, Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselten İstanbul ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 24 puanda kalan Rize ise 14. sırada yer aldı.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirÇaykur Rizrspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 2 -Denizlispor 0
Kasımpaşa 2 -Denizlispor 0
Aksigorta’dan kadın sporculara destek
Aksigorta’dan kadın sporculara destek
Kadıköy'de büyü bozuldu
Kadıköy'de büyü bozuldu
Antalyaspor deplasmanda galip
Antalyaspor deplasmanda galip
Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi
Assuva'dan rekortmen halterciye destek geldi
Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Kayserispor 2 -Konyaspor 2
Kayserispor 2 -Konyaspor 2
Deontay Wilder-Tyson Fury boks maçı DMAX’te
Deontay Wilder-Tyson Fury boks maçı DMAX’te
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Darüşşafaka Fenerbahçe maçı için kural ihlali iddiası
Galatasaray hedefe doğru
Galatasaray hedefe doğru

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim