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M.Başakşehir, Mancherter United'e farklı yenilmekten kurtulamadı

Medipol Başakşehir deplasmanda Mancherter United'e 4-1 yenildi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:16
M.Başakşehir, Mancherter United'e farklı yenilmekten kurtulamadı

M.Başakşehir, Mancherter United'e farklı yenilmekten kurtulamadı 

   Medipol Başakşehir deplasmanda Mancherter United'e 4-1 yenildi.H Grubu’nun dördüncü maçına puan için çıkan temsilcimiz Old Trafford’da istediğini alamadı.

  İlk maçta İstanbul’da 2-1 kazanan temsilcimiz Başakşehir, Old Trafford’daki rövanşta sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

   Maçın 7’inci dakikasında ve 19’uncu dakikasında Bruno Fernandes’in golleriyle 2 farklı üstünlüğe ulaşan İngiliz ekibi 35’te Rashford’ın penaltısıyla soyunma odasına 3-0 önde girdi.

   İkinci yarıda oyun üstünlüğünü elen alan temsilcimiz Başakşehir aradığı golü 75’te buldu. Deniz Türüç’ün frikikten attığı gol sonrası ümitlenen ve baskısını artıran Başakşehir skor aradığı son anlarda kalesinde bir gol daha gördü.

90+2’deki kontra atakta Greenwood ile 4’ü bulan MaNU sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester United 9 puanla liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir ise 3 puanla son sırada yer aldı.

   Grubun diğer maçında Paris Saint Germain Leipzig’i sahasında 1-0 mağlup etti ve 6 puana ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMancherter United
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