M.Başakşehir, Rizespor'u farklı yendi

Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yendi.Medipol Başakşehir 19.cu daikada Aleksic ile skor 1-0 öne geçti.33.cü dakikada Gulbrandsen'le fark ikiye çıktı! 75'te yeniden Aleksic sahnede. Önce ofsayt nedeniyle iptal edilen gol VAR incelemesi sonucunda geçerli sayıldı. 87'de Crivelli farkı dörde çıkardı. 90+1'de İrfan Can ile skor 5-0 oldu.Başakşehir bu skorla puanını 8'e çıkarırken, Çaykur Rizespor 8 puanda kaldı.

M. BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal