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M.Başakşehir, Şener Özbayraklı ile anlaştı

 Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı Medipol Başakşehir ile anlaştı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:53
M.Başakşehir, Şener Özbayraklı ile anlaştı

M.Başakşehir, Şener Özbayraklı ile anlaştı

   Fenerbahçe ve son olarak Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı Medipol Başakşehir ile anlaştı.Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli sağ bek Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şöyle denildi.  

Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı’yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayŞener ÖzbayraklıMedipol Başakşehir
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