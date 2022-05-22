M.Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta maçında Medipol Başakşehir lider Trabzonspor’u 3-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.Karşılaşmanın 11. Dakikasında Medipol Başakşehir Mahmut Tekdemir’in ortasına Stefano Okaka’nın kafa golü ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Medipol Başakşehir bu sefer Serdar Gürler’in ortasına Alexandru Epureanu’nun kafa golü ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Medipol Başakşehir Trezeguet’in ortasına Serdar Gürler’in nefis şutu ile karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.
Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Puan Durumu;