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M.Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta maçında Medipol Başakşehir lider Trabzonspor’u 3-1 yenerek Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

22 Mayıs 2022 Pazar 17:37
M.Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

M.Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta maçında Medipol Başakşehir lider Trabzonspor’u 3-1 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.Karşılaşmanın 11. Dakikasında Medipol Başakşehir Mahmut Tekdemir’in ortasına Stefano Okaka’nın kafa golü ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Medipol Başakşehir bu sefer Serdar Gürler’in ortasına Alexandru Epureanu’nun kafa golü ile skoru 2-0 yaptı.42. dakikada Medipol Başakşehir Trezeguet’in ortasına Serdar Gürler’in nefis şutu ile karşılaşmada durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   İkinci Yarı

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka.

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Cornelius

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Puan Durumu;

Tabllar:TFF

Son Güncelleme: 22.05.2022 17:54
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirTrabzonspor
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