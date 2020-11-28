M.Başakşehir uzatmada yıkıldı I M.Başakşehir 2-Y.Denizlispor 2

28 Kasım 2020 Cumartesi 17:43
M.Başakşehir uzatma dakikaların da yıkıldı I M.Başakşehir 2-Y.Debizlispor 2
Medipol Başakşehir 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-3 berabere bitirdi.Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve uzatmalarda yediği gollerle 3-3 berabere kaldı.Medipol Başakşehir'in gollerini 11. ve 21. dakikalarda Fredrik Gulbrandsen ile 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Demba Ba'nın golü, bu sezon Süper Lig'de kaydettiği ilk gol oldu.
Yukatel Denizlispor'un golleri ise 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodellega ile 90+ 7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.
Başakşehir bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp 5. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 6 puanla 19. sırada yer buldu.
Son Güncelleme: 28.11.2020 20:02