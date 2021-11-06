M.Başakşehir zorlanmadan kazandı
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu ÖK Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın illk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.61. dakikada Medipol Başakşehir, Okaka'nın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.90+2. dakiakda Yeni Malatyaspor, Kubilay'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 18 yaparken, Yeni malatyaspor 12 puanda kaldı.
Süper Lİg 12. Hafta Toplu Ma. Sonuçları;
Süper Lig 12. Hafta Puan Dururmu;
Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF