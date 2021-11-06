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M.Başakşehir zorlanmadan kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

06 Kasım 2021 Cumartesi 17:40
M.Başakşehir zorlanmadan kazandı

M.Başakşehir zorlanmadan kazandı

   Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu ÖK Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın illk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Medipol Başakşehir, Edin Visca'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.61. dakikada Medipol Başakşehir, Okaka'nın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.90+2. dakiakda Yeni Malatyaspor, Kubilay'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

  Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 18 yaparken, Yeni malatyaspor 12 puanda kaldı.

Süper Lİg 12. Hafta Toplu Ma. Sonuçları;

Süper Lig 12. Hafta Puan Dururmu;

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 06.11.2021 19:46
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirYeni Malatyaspor
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