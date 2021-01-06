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M.Başakşehir'in galibiyet kabusu bitti I M.Başakşehir 1- BB Erzurumspor 0

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve 7 hafhalık galibiyet özlemine son verdi. 

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:54
M.Başakşehir'in galibiyet kabusu bitti I M.Başakşehir 1- BB Erzurumspor 0

M.Başakşehir'in galibiyet kabusu bitti I M.Başakşehir 1- BB Erzurumspor 0

   Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti ve 7 hafhalık galibiyet özlemine son verdi. 

   Karşılaşmanın 40. dakikada M.Başakşehir Gulbrandsen kafa golü ile öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. 

    Bu sonuçla 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Medipol Başakşehir 19 puana yükselirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Mehmet Topal), Visca (Dk. 88 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Chadli (Dk. 75 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 88 Azubuike), Gulbrandsen (Dk. 66 Crivelli)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu (Dk. 80 Mücahit Albayrak), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Emrah Başsan (Dk. 65 Kaan Kanak), Donald (Dk. 65 Petrus Boumal), Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu)

Gol: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Son Güncelleme: 07.01.2021 01:52
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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