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McLaren Formula 1 yarışından çekildi

Formula 1 efsane yarışcısı McLaren coronavirüsü sebebiyle Formula1 yarışından çekildi.

12 Mart 2020 Perşembe 15:26
McLaren Formula 1 yarışından çekildi

McLaren Formula 1 yarışından çekildi

   Formula 1 efsane yarışcısı McLaren coronavirüsü sebebiyle Formula1 yarışından çekildi.McLaren takımı bu hafta sonu Avustralya’da başlayacak Formula 1 sezonundan coronavirüsü sebebiyle çekildiğini açıkladı. Takımdan yapılan açıklamada bir McLaren çalışanının coronavirüse yakalandığı ve tedavisine Avustralya’da başlandığı açıklandı.

Açıklamada bahsedilen çalışanın karantinaya alındığı ve yerel güçlerle protokollerin takip edildiği de belirtildi. Takım sorumlusu Zak Brown, durumla ilgili alınan kararın Formula 1 yönetimine iletildiğini ve kararın tüm takımların sağlığının düşünülerek alındığını belirtti.

Formula 1 sezonu yarın antrenman turlarıyla Avustralya’da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
McLarenFormula 1
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